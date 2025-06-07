Сборные Азербайджана по волейболу проведут очередные матчи

Сегодня женские и мужские сборные Азербайджана по волейболу проведут очередные матчи.

Сегодня женские и мужские сборные Азербайджана по волейболу проведут очередные матчи.

Как сообщает Report, женская сборная под руководством Фаига Гараева встретится с командой Черногории в Золотой европейской лиге.

Матч состоится в Братиславе (Словакия) в 20:00 по бакинскому времени. Ранее азербайджанская сборная уступила Венгрии, Словении и Словакии со счетом 0:3.

Мужская команда сыграет со сборной Грузии в Серебряной европейской лиге. Матч пройдет в Швеции в 19:00 по бакинскому времени. Вчера наша команда уступила хозяевам поля со счетом 0:3.