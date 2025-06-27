Сборные Азербайджана по пляжному волейболу обыграли Армению и Грузию

Мужская и женская сборные Азербайджана по пляжному волейболу U-20 получили путевки в 1/4 финала чемпионата Восточно-Европейской Волейбольной Зональной Ассоциации (EEVZA) в столице Литвы Вильнюсе.

Мужская и женская сборные Азербайджана по пляжному волейболу U-20 получили путевки в 1/4 финала чемпионата Восточно-Европейской Волейбольной Зональной Ассоциации (EEVZA) в столице Литвы Вильнюсе.

Как сообщает Report , на стартовавшем сегодня турнире в мужском разряде тандем Ибрагим Мамедов и Мухаммед Асланлы обеспечил выход в 1/4 финала, обыграв Армению со счетом 2:0.

Пара Хадиджа Хадызаде и Джамиля Баширова, оказавшаяся сильнее представителей Грузии со счетом 2:1, также вышла в следующий раунд. В четвертьфинале они встретятся с командой Литвы.

Отметим, что соревнования завершатся 29 июня. Команды, занявшие первые три места, получат путевки на чемпионат Европы.

