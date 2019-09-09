​Сборная Сербии победила Турцию в финале ЧЕ по волейболу

Сборная Сербии одержала победу над национальной командой Турции в финале чемпионата Европы по волейболу среди женских команд 2019 года.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Анкаре, завершилась со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:13) в пользу сербских спортсменок.

В матче за бронзу сборная Италии взяла верх над Польшей — 3:0 (25:23, 25:20, 26:24).

Таким образом женская сборная Сербии в третий раз в истории завоевала титул чемпиона Европы. Азербайджанские волейболистки завершили борьбу на стадии 1/8 финала.