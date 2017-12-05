Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде-2018.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что чистые российские спортсмены могут быть допущены до ОИ-2018 в качестве независимых участников.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение приостановить членство президента Олимпийского комитета России Александра Жукова. Вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК).Также от посещения последующих Игр отстранен бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных.