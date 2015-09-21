​Сборная Испании выиграла Евробаскет

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Испании победила команду Литвы в финале чемпионата Европы по баскетболу и третий раз в истории стала победителем турнира.

По сообщениям Report, встреча, прошедшая во французском Вильнев-д'Аск, завершилась со счетом 80:63 (19:8, 22:25, 19:10, 20:20).

Обе команды автоматически получили право выступить на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Сборная Франции в матче за бронзу оказалась сильнее команды Сербии (81:68).