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Сборная Азербайджана вышла в полуфинал олимпийского квалификационного турнира

Сборная Азербайджана вышла в полуфинал олимпийского квалификационного турнира Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал олимпийского квалификационного турнира в Гонконге.
Командные
13 апреля 2024 г. 12:38
Сборная Азербайджана вышла в полуфинал олимпийского квалификационного турнира

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал олимпийского квалификационного турнира в Гонконге.

Как сообщает Report, азербайджанская команда победила сборную Монголии (13:12) в матче II тура группы B.

Обыграв накануне сборную Чили (17:14), азербайджанская сборная встретится с Нидерландами в III туре, по итогам матча определится лидер группы.

Отметим, что полуфинал и решающие матчи состоятся 14 апреля. Победитель турнира в Гонконге примет участие на летних Олимпийских Играх 2024 года в Париже.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisi Olimpiya Təsnifat turnirində yarımfinala yüksəlib

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