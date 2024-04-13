Сборная Азербайджана вышла в полуфинал олимпийского квалификационного турнира

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал олимпийского квалификационного турнира в Гонконге.

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал олимпийского квалификационного турнира в Гонконге.

Как сообщает Report, азербайджанская команда победила сборную Монголии (13:12) в матче II тура группы B.

Обыграв накануне сборную Чили (17:14), азербайджанская сборная встретится с Нидерландами в III туре, по итогам матча определится лидер группы.

Отметим, что полуфинал и решающие матчи состоятся 14 апреля. Победитель турнира в Гонконге примет участие на летних Олимпийских Играх 2024 года в Париже.