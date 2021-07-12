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Сборная Азербайджана встретится с командами Беларуси и Венгрии

Сборная Азербайджана встретится с командами Беларуси и Венгрии Завершив учебно-тренировочный сбор в мингячевирском Олимпийском учебно-спортивном центре "Кура", женская сборная Азербайджана по волейболу вернулась в Баку.
Командные
12 июля 2021 г. 15:29
Сборная Азербайджана встретится с командами Беларуси и Венгрии

Завершив учебно-тренировочный сбор в мингячевирском Олимпийском учебно-спортивном центре "Кура", женская сборная Азербайджана по волейболу вернулась в Баку.

Как сообщили Report в Федерации волейбола Азербайджана, сборная продолжит в Баку подготовку к чемпионату Европы до 26 июля.

В ходе подготовки также запланировано несколько товарищеских матчей с командами Беларуси и Венгрии.

Встречи пройдут в столице Сербии - Белграде.

График матчей

20 августа

17:00. Азербайджан – Бельгия

21 августа

18:00. Азербайджан – Босния и Герцеговина

22 августа

17:00. Россия – Азербайджан

24 августа

20:00. Азербайджан – Сербия

25 августа

17:00. Франция – Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisi Belarus və Macarıstanla qarşılaşacaq

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