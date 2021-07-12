Сборная Азербайджана встретится с командами Беларуси и Венгрии

Завершив учебно-тренировочный сбор в мингячевирском Олимпийском учебно-спортивном центре "Кура", женская сборная Азербайджана по волейболу вернулась в Баку.
Как сообщили Report в Федерации волейбола Азербайджана, сборная продолжит в Баку подготовку к чемпионату Европы до 26 июля.
В ходе подготовки также запланировано несколько товарищеских матчей с командами Беларуси и Венгрии.
Встречи пройдут в столице Сербии - Белграде.
График матчей
20 августа
17:00. Азербайджан – Бельгия
21 августа
18:00. Азербайджан – Босния и Герцеговина
22 августа
17:00. Россия – Азербайджан
24 августа
20:00. Азербайджан – Сербия
25 августа
17:00. Франция – Азербайджан.