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Сборная Азербайджана сыграет очередную игру на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана сыграет очередную игру на чемпионате Европы Сборная Азербайджана по волейболу проведет сегодня свою очередную игру на чемпионате Европы.
Командные
21 августа 2021 г. 08:00
Сборная Азербайджана сыграет очередную игру на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по волейболу проведет сегодня свою очередную игру на чемпионате Европы.

По данным Report, команда, главным тренером которой является Вугар Алиев, во втором туре группы А встретится со сборной Боснии и Герцеговины.

Встреча, которая начнется в 20:00 по бакинскому времени, будет транслироваться в прямом эфире по Общественному телевидению.

В составе сборной Азербайджана выступят Айша Абдулазимова, Олена Харченко, Ксения Павленко, Яна Дорошенко, Кристина Бесман, Шафагат Алышанова, Нилуфер Агазаде, Анастасия Мерцарова, Мария Кирилюк, Маргарита Степаненко, Ильхама Алиева, Бейаз Алиева, Юлия Керимова и Анастасия Байдук.

Чемпионат Европы

Группа А

20:00. Азербайджан - Босния и Герцеговина

Сборная Азербайджана в своей первой игре в группе А проиграла сборной Бельгии со счетом 0:3.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisi Avropa çempionatında növbəti oyununa çıxacaq

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