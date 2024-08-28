Сборная Азербайджана стала чемпионом мира на международных соревнованиях роботов Technoxian-2024

Сборная Азербайджана по робототехнике стала чемпионом мира, показав лучший результат в финале чемпионата мира по робототехнике среди молодежи и подростков Technoxian-2024 в индийском Нью-Дели.
Об этом Report сообщили в Министерстве молодежи и спорта Азербайджанской Республики.
Национальная сборная, соревнующаяся с 8 командами, завоевала одну золотую медаль в категории RC Craft и две бронзовые медали в категориях FPV Drone и Dron Soccer. Согласно общему рейтингу стран, Азербайджан занял первое место в мире продемонстрировав лучший результат.