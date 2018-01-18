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    Сборная Азербайджана проведет два товарищеских матча со сборной Ирана

    Матчи состоятся в Бакинском дворце спорта

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Готовящаяся к финальному этапу чемпионата Европы сборная Азербайджана по футзалу проведет два товарищеских матча со сборной Ирана.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, коллектив во главе с Жозе Алесио Да Сильва 23 и 24 января встретится со сборной Ирана. Оба матча стартуют в 21:00 в Бакинском дворце спорта.

    Отметим, что сборная Азербайджана в финальном этапе чемпионата Европы встретится 2 февраля с командой Франции, 4 февраля – Испании. 

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