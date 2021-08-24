Сборная Азербайджана по волейболу встретится с Сербией

Сборная Азербайджана по волейболу проведет сегодня свою очередную игру на чемпионате Европы.
Как сообщает Report, команда, главным тренером которой является Вугар Алиев, встретится со сборной Сербии в своем четвертом матче в группе А.
Встреча, которая начнется в 22:00 по бакинскому времени, будет транслироваться в прямом эфире по Общественному телевидению.
Чемпионат Европы
Группа А
22:00. Азербайджан - Сербия
Отметим, что сборная Азербайджана в первых трех играх группы А проиграла сборным Бельгии, Боснии и Герцеговины и России со счетом 0:3. Сборная, не набравшая очков, расположилась на последнем - 6-м месте.