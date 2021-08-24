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Сборная Азербайджана по волейболу встретится с Сербией

Сборная Азербайджана по волейболу встретится с Сербией Сборная Азербайджана по волейболу проведет сегодня свою очередную игру на чемпионате Европы.
Командные
24 августа 2021 г. 08:00
Сборная Азербайджана по волейболу встретится с Сербией

Сборная Азербайджана по волейболу проведет сегодня свою очередную игру на чемпионате Европы.

Как сообщает Report, команда, главным тренером которой является Вугар Алиев, встретится со сборной Сербии в своем четвертом матче в группе А.

Встреча, которая начнется в 22:00 по бакинскому времени, будет транслироваться в прямом эфире по Общественному телевидению.

Чемпионат Европы

Группа А

22:00. Азербайджан - Сербия

Отметим, что сборная Азербайджана в первых трех играх группы А проиграла сборным Бельгии, Боснии и Герцеговины и России со счетом 0:3. Сборная, не набравшая очков, расположилась на последнем - 6-м месте.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın voleybol millisi Serbiya ilə üz-üzə gələcək
Версия на английском языке Azerbaijani volleyball team to face Serbia

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