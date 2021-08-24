Сборная Азербайджана по волейболу встретится с Сербией

Сборная Азербайджана по волейболу проведет сегодня свою очередную игру на чемпионате Европы.

Сборная Азербайджана по волейболу проведет сегодня свою очередную игру на чемпионате Европы.

Как сообщает Report, команда, главным тренером которой является Вугар Алиев, встретится со сборной Сербии в своем четвертом матче в группе А.

Встреча, которая начнется в 22:00 по бакинскому времени, будет транслироваться в прямом эфире по Общественному телевидению.

Чемпионат Европы

Группа А

22:00. Азербайджан - Сербия

Отметим, что сборная Азербайджана в первых трех играх группы А проиграла сборным Бельгии, Боснии и Герцеговины и России со счетом 0:3. Сборная, не набравшая очков, расположилась на последнем - 6-м месте.