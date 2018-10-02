Сборная Азербайджана по волейболу проиграла сборной России

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Женская сборная Азербайджана по волейболу провела очередную игру на чемпионате мира в Японии.

Как сообщает Report, коллектив во главе с Фаиком Гараевым в рамках III тура встретился со сборной России. Игра завершилась победой соперника - 3:0.

Это стало вторым проигрышем сборной Азербайджана на чемпионате мира. В первом туре коллектив главного тренера Фаика Гараева с тем же счетом проиграл США. В прошлом туре удалось одержать победу над Южной Кореей - 3:1.

Сборная России после победы с 8 баллами стала лидером группы С. Азербайджан с 3 баллами находится на 4 ступени. В других матчах тура встретятся Тринидад и Тобаго с Таиландом, США и Южная Корея.

Сборная Азербайджана 3 октября встретится с Тринидад и Тобаго. Игра начнется в 08:40 по бакинскому времени, 4 октября в 11:10 соперником станет Таиланд.