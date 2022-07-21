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Сборная Азербайджана по волейболу победила Беларусь

Сборная Азербайджана по волейболу победила Беларусь Мужская сборная Азербайджана по волейболу, продолжающая подготовку к квалификационному этапу чемпионата Европы и играм Исламской Солидарности, провела контрольный матч.
Командные
21 июля 2022 г. 19:53
Сборная Азербайджана по волейболу победила Беларусь

Мужская сборная Азербайджана по волейболу, продолжающая подготовку к квалификационному этапу чемпионата Европы и играм Исламской Солидарности, провела контрольный матч.

Как сообщает пресс-служба Федерации, команда, главным тренером которой является Парвиз Самедов, встретилась со сборной Беларуси. Встреча закончилась победой сборной Азербайджана 3:2 (19:25, 25:23, 20:25, 25:23, 18:16).

19 и 22 июля национальная команда также встретится в контрольных матчах со своим соперником на Исламиаде командой Марокко.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın voleybol yığması Belarusa qalib gəlib

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