Сборная Азербайджана по волейболу победила Беларусь

Мужская сборная Азербайджана по волейболу, продолжающая подготовку к квалификационному этапу чемпионата Европы и играм Исламской Солидарности, провела контрольный матч.

Мужская сборная Азербайджана по волейболу, продолжающая подготовку к квалификационному этапу чемпионата Европы и играм Исламской Солидарности, провела контрольный матч.

Как сообщает пресс-служба Федерации, команда, главным тренером которой является Парвиз Самедов, встретилась со сборной Беларуси. Встреча закончилась победой сборной Азербайджана 3:2 (19:25, 25:23, 20:25, 25:23, 18:16).

19 и 22 июля национальная команда также встретится в контрольных матчах со своим соперником на Исламиаде командой Марокко.