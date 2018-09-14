Сборная Азербайджана по волейболу обыграла российский клуб

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Женская сборная Азербайджана по волейболу провела товарищескую встречу.

Как сообщает Report, на игре, проведенной в целях подготовки к чемпионату мира, команда встретилась с российским "Динамо" (Краснодар).

Встреча в Волейбольном центре завершилась победой азербайджанской команды со счетом 3:0.

Азербайджан -"Динамо" (Краснодар) - 3:0 (25:16, 25:21, 25:22)

Отметим, что другая товарищеская встреча сборной пройдет с российской командой "Уралочка". Чемпионат мира состоится с 29 сентября по 20 октября в Японии.