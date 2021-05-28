Сборная Азербайджана по волейболу начинает борьбу в Золотой лиге Европы

Сборная Азербайджана по волейболу стартует сегодня в Золотой лиге Европы.

Сборная Азербайджана по волейболу стартует сегодня в Золотой лиге Европы.

Как сообщает Report, сборная в первой встрече в группе А встретится со сборной Испании. Матч, который начнется в 21:00 по бакинскому времени, проведут Пол Каталин Сабо-Алекси (Румыния) и Петер Сабо (Венгрия).

В эту группу также вошли коллективы из Франции и Румынии. Команды сыграют первый раунд с 28 по 30 мая в Румынии, а второй с 4 по 6 июня во Франции.

Золотая лига Европы

21:00. Испания - Азербайджан

Судьи: Пол Каталин Сабо-Алекси (Румыния), Питер Сабо (Венгрия)

В Золотой лиге Европы с общим призовым фондом 413 000 евро в каждой из 3 групп будут бороться 4 команды. Победитель группового этапа и обладатель второго места получат путевку в финальный этап, который пройдет с 19 по 20 июня в Болгарии.