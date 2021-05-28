О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сборная Азербайджана по волейболу начинает борьбу в Золотой лиге Европы

Сборная Азербайджана по волейболу начинает борьбу в Золотой лиге Европы Сборная Азербайджана по волейболу стартует сегодня в Золотой лиге Европы.
Командные
28 мая 2021 г. 09:57
Сборная Азербайджана по волейболу начинает борьбу в Золотой лиге Европы

Сборная Азербайджана по волейболу стартует сегодня в Золотой лиге Европы.

Как сообщает Report, сборная в первой встрече в группе А встретится со сборной Испании. Матч, который начнется в 21:00 по бакинскому времени, проведут Пол Каталин Сабо-Алекси (Румыния) и Петер Сабо (Венгрия).

В эту группу также вошли коллективы из Франции и Румынии. Команды сыграют первый раунд с 28 по 30 мая в Румынии, а второй с 4 по 6 июня во Франции.

Золотая лига Европы

21:00. Испания - Азербайджан

Судьи: Пол Каталин Сабо-Алекси (Румыния), Питер Сабо (Венгрия)

В Золотой лиге Европы с общим призовым фондом 413 000 евро в каждой из 3 групп будут бороться 4 команды. Победитель группового этапа и обладатель второго места получат путевку в финальный этап, который пройдет с 19 по 20 июня в Болгарии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Voleybol millimiz Qızıl Avropa Liqasında mübarizəyə başlayır

Другие новости из категории

Сборная Азербайджана по дзюдо заняла второе место в турнире в Москве  
ФотоСборная Азербайджана по дзюдо заняла второе место в турнире в Москве  
16 мая 2021 г. 01:34
Визит главы МОК в Японию отложен из-за ситуации с коронавирусом
Визит главы МОК в Японию отложен из-за ситуации с коронавирусом
10 мая 2021 г. 13:10
Форму известного баскетболиста продали на аукционе за рекордную цену
Форму известного баскетболиста продали на аукционе за рекордную цену
9 мая 2021 г. 11:30
Стали известны финалисты баскетбольной Лиги чемпионов
Стали известны финалисты баскетбольной Лиги чемпионов
8 мая 2021 г. 06:21
Иранские дзюдоисты отстранены от международных турниров
Иранские дзюдоисты отстранены от международных турниров
2 мая 2021 г. 08:16
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19
Глава МОК предложил изменить олимпийский девиз Быстрее, выше, сильнее
Глава МОК предложил изменить олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее"
22 апреля 2021 г. 15:21
Скончалась олимпийская чемпионка из Азербайджана
Скончалась олимпийская чемпионка из Азербайджана
20 апреля 2021 г. 14:07
Команда Балаша Касумова одержала победу в финальной серии игр Что? Где? Когда?
Команда Балаша Касумова одержала победу в финальной серии игр "Что? Где? Когда?"
19 апреля 2021 г. 07:10
СМИ: Глава МОК планирует посетить Японию в мае
СМИ: Глава МОК планирует посетить Японию в мае
17 апреля 2021 г. 09:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi