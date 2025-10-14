Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Сборная Азербайджана по шахматам завоевала серебро на ЧЕ в Батуми - ОБНОВЛЕНО

    Командные
    • 14 октября, 2025
    • 17:33
    Мужская сборная Азербайджана по шахматам завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в Батуми (Грузия).

    Как сообщает Report, команда в составе Шахрияра Мамедъярова, Рауфа Мамедова, Айдына Сулейманлы, Магомеда Мурадлы и Эльтаджа Сафарли заняла второе место, набрав 13 очков.

    Украина завоевала золотую медаль, а Сербия - бронзовую.

    Мужская сборная Азербайджана по шахматам проиграла в заключительном туре чемпионата Европы в Батуми (Грузия).

    Как сообщает Report, азербайджанские шахматисты в 9-м туре уступили Сербии со счетом 1:3.

    Итоговое положение сборной Азербайджана, набравшей 13 очков, определится после завершения остальных матчей.

    Отметим, что в случае победы на сербами сборная Азербайджана становилась победителем турнира.

    Женская сборная в последнем матче уступила Польше со счетом 1.5:2.5. О том, что азербайджанские шахматистки не попадают в число призеров турнира, стало известно еще в предыдущем туре.

