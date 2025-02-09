Сборная Азербайджана по пляжному волейболу успешно выступила на открытом чемпионате Латвии

Мужская сборная Азербайджана по пляжному волейболу приняла участие в открытом чемпионате Латвии.

Мужская сборная Азербайджана по пляжному волейболу приняла участие в открытом чемпионате Латвии.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола, сборная выступила на открытом чемпионате двумя парами (Мухаммед Асланлы/Ибрагим Мамедов и Гейдар Мамедли/Нариман Байрамлы).

На турнире, проходившем по олимпийской системе, сборная успешно выступила и вошла в число призеров. Так, пара Гейдар Мамедли/Нариман Байрамлы завоевала серебряные медали соревнований, тандем Мухаммед Асланлы/Ибрагим Мамедов занял четвертое место.

Отметим, что в соревнованиях, организованных 8 и 9 февраля, приняли участие восемь команд. Представители Азербайджана, которые проведут учебно-тренировочные сборы в Латвии до 23 февраля, примут участие здесь еще в нескольких турнирах.