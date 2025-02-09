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Сборная Азербайджана по пляжному волейболу успешно выступила на открытом чемпионате Латвии

Сборная Азербайджана по пляжному волейболу успешно выступила на открытом чемпионате Латвии Мужская сборная Азербайджана по пляжному волейболу приняла участие в открытом чемпионате Латвии.
Командные
9 февраля 2025 г. 18:57
Сборная Азербайджана по пляжному волейболу успешно выступила на открытом чемпионате Латвии

Мужская сборная Азербайджана по пляжному волейболу приняла участие в открытом чемпионате Латвии.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола, сборная выступила на открытом чемпионате двумя парами (Мухаммед Асланлы/Ибрагим Мамедов и Гейдар Мамедли/Нариман Байрамлы).

На турнире, проходившем по олимпийской системе, сборная успешно выступила и вошла в число призеров. Так, пара Гейдар Мамедли/Нариман Байрамлы завоевала серебряные медали соревнований, тандем Мухаммед Асланлы/Ибрагим Мамедов занял четвертое место.

Отметим, что в соревнованиях, организованных 8 и 9 февраля, приняли участие восемь команд. Представители Азербайджана, которые проведут учебно-тренировочные сборы в Латвии до 23 февраля, примут участие здесь еще в нескольких турнирах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın çimərlik voleybolu millisi Latviya açıq çempionatında iştirak edib

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