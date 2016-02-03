Сборная ​Азербайджана по мини-футболу начинает борьбу в чемпионате Европы

Баку. 3 февраля REPORT.AZ/ Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу проведет первую игру в чемпионате Европы.

Как сообщает Report, соперником команды станет итальянская сборная.

Матч, который пройдет в столице Сербии Белграде, начнется в 00:00 по бакинскому времени. Последнюю встречу азербайджанская сборная в группе D проведет 5 февраля против сборной Чехии.

В первый день соревнований состоялись два матча. В группе A Сербия обыграла Словению со счетом 5:1, а Испания одержала победу над Венгрией со счетом 5:2.

Отметим, что групповой этап завершится 7 февраля. В чемпионате Европы будут бороться 12 команд в 4 группах. Согласно регламенту, в каждой группе обладатели первых двух мест выйдут в 1/4 финала.