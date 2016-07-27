 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сборная Азербайджана по гребле на байдарках и каноэ приступает к борьбе на чемпионате мира

    Церемония открытия чемпионата состоится сегодня на стадионе Mинск-Арена в 19:30 по бакинскому времени

    Минск. 27 июля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана U18 и U23 по гребле на байдарках и каноэ отбыла в столицу Беларуси Минск.

    Как сообщает командированный в Минск корреспондент Report, команда, главным тренером которой является Дмитрий Саблин, примет участие на стартующем 28 июля чемпионате мира.

    Борьбу будут вести 3 спортсмена на каноэ, и 1 на байдарке.

    В соревнованиях среди подростков выступит лишь Михаил Быквало, которому придется преодолеть на классе лодок C-1 200-метровую дистанцию.

    К борьбе в соревнованиях U23 по гребле на байдарках присоединится Тамерлан Мустафаев.

    В соревнованиях по каноэ в той же возрастной группе выступит дуэт Никита Саблин - Алексей Купин, которым на классе лодок C-2 придется преодолеть дистанцию в 1000 м.

    Церемония открытия чемпионата состоится сегодня на стадионе "Mинск-Арена" в 19:30 по бакинскому времени.

    Отметим, что на чемпионате мира принимают участие 67 стран. Делегации всех стран размещены в отеле "Беларусь" в центре Минска. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi