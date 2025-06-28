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Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала чемпионом Европы в Италии

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала чемпионом Европы в Италии В итальянском городе Каорле завершился чемпионат Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов до 15 лет (U15).
Командные
28 июня 2025 г. 20:16
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала чемпионом Европы в Италии

В итальянском городе Каорле завершился чемпионат Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов до 15 лет (U15).

Как сообщает Report, сборная Азербайджана стала чемпионом Европы в командном зачете.

Азербайджанские борцы завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые медали, набрав в общей сложности 131 очко и заняв первое место. Второе место заняла сборная Армении (125 очков), третье - команда Грузии (99 очков).

В составе сборной Азербайджана чемпионский титул завоевал Омар Салманов (весовая категория до 44 кг), одержав победу над всеми соперниками. Серебряные медали выиграли Хусейн Эмрахлы (38 кг) и Руслан Нуриев (75 кг). Бронзовыми призерами стали Худаяр Керимли (38 кг), Хусейн Мустафазаде (52 кг) и Надир Гасанов (62 кг).

Отметим, что это уже третья победа азербайджанской команды на чемпионатах Европы в командном зачете. Ранее сборная по греко-римской борьбе становилась чемпионом Европы в 2022 и 2024 годах.

Напомним также, что несколькими днями ранее сборная Азербайджана по вольной борьбе также стала чемпионом Европы в Италии.

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