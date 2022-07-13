Сборная Азербайджана по гандболу подготовится к Исламиаде в Грузии

Мужская сборная Азербайджана по гандболу для подготовки к V Играм исламской солидарности 22 июля отправится в Грузию.
Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, во время подготовки, которая продлится до 29 июля, планируется провести несколько проверочных игр с местными командами.
В настоящее время сборная дважды в день проводит подготовку в спортивно-олимпийском центре "Серхедчи" и ABU Arena. Она проходит под руководством главного тренера Нассера Салими и помощника тренера Видади Алиева. В состав привлечены 16 гандболистов.
Уже известны соперники сборной на Исламиаде. По результатам жеребьевки, Азербайджан в группе "В" встретится с Турцией и Ираном.
V Игры исламской солидарности состоятся 9-18 августа в турецком городе Конье