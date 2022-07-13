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Сборная Азербайджана по гандболу подготовится к Исламиаде в Грузии

Сборная Азербайджана по гандболу подготовится к Исламиаде в Грузии Мужская сборная Азербайджана по гандболу для участия в соревнованиях на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье 22 июля отправится в Грузию.
Командные
13 июля 2022 г. 13:28
Сборная Азербайджана по гандболу подготовится к Исламиаде в Грузии

Мужская сборная Азербайджана по гандболу для подготовки к V Играм исламской солидарности 22 июля отправится в Грузию.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, во время подготовки, которая продлится до 29 июля, планируется провести несколько проверочных игр с местными командами.

В настоящее время сборная дважды в день проводит подготовку в спортивно-олимпийском центре "Серхедчи" и ABU Arena. Она проходит под руководством главного тренера Нассера Салими и помощника тренера Видади Алиева. В состав привлечены 16 гандболистов.

Уже известны соперники сборной на Исламиаде. По результатам жеребьевки, Азербайджан в группе "В" встретится с Турцией и Ираном.

V Игры исламской солидарности состоятся 9-18 августа в турецком городе Конье

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan həndbol yığması İslamiadaya Gürcüstanda hazırlaşacaq

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