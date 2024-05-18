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Сборная Азербайджана по гандболу одержала третью победу на турнире в Узбекистане

Сборная Азербайджана по гандболу одержала третью победу на турнире в Узбекистане Женская сборная Азербайджана по гандболу одержала третью победу на открытом чемпионате Центральной Азии в Ташкенте (Узбекистан).
Командные
18 мая 2024 г. 15:16
Сборная Азербайджана по гандболу одержала третью победу на турнире в Узбекистане

Женская сборная Азербайджана по гандболу одержала третью победу на открытом чемпионате Центральной Азии в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации гандбола, представители Азербайджана одержали победу над казахстанским клубом "Алматы" со счетом 28:20.

Сборная Азербайджана одержала победу и в двух предыдущих встречах. Команда обыграла узбекские клубы ROPSTTM (39:31) и OKMK (30:28).

Отметим, что в полуфинал выйдут команды, занявшие первые два места в группах. Чемпионат завершится 21 мая.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın həndbol millisi Özbəkistandakı turnirdə üçüncü qələbəsini qazanıb

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