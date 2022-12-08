Сборная Азербайджана по гандболу готовится к квалификационному этапу

Мужская сборная Азербайджана начала подготовку к предварительному квалификационному этапу чемпионата Европы по гандболу 2026 года.
Как сообщили Report в Федерации гандбола Азербайджана, в тренировочном процессе под руководством главного тренера Нассера Салими и помощника главного тренера Рашада Гусейнова на AHF Arena приняли участие 16 спортсменов.
Сборная 8 декабря отправится в Грузию для проведения тренировочных сборов, которые продлятся до 16 декабря. В рамках поездки также запланировано проведение турнира.
Первую игру в квалификационном этапе наша сборная проведет 13 января против сборной Мальты. На следующий день азербайджанские гандболисты встретятся со сборной Великобритании, а 15 января - с командой Кипра.
Игры пройдут в Бакинском дворце спорта.