Сборная Азербайджана по гандболу готовится к квалификационному этапу

Мужская сборная Азербайджана начала подготовку к предварительному квалификационному этапу чемпионата Европы по гандболу 2026 года.

Мужская сборная Азербайджана начала подготовку к предварительному квалификационному этапу чемпионата Европы по гандболу 2026 года.

Как сообщили Report в Федерации гандбола Азербайджана, в тренировочном процессе под руководством главного тренера Нассера Салими и помощника главного тренера Рашада Гусейнова на AHF Arena приняли участие 16 спортсменов.

Сборная 8 декабря отправится в Грузию для проведения тренировочных сборов, которые продлятся до 16 декабря. В рамках поездки также запланировано проведение турнира.

Первую игру в квалификационном этапе наша сборная проведет 13 января против сборной Мальты. На следующий день азербайджанские гандболисты встретятся со сборной Великобритании, а 15 января - с командой Кипра.

Игры пройдут в Бакинском дворце спорта.