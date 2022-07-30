О нас

Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала очередную золотую медаль на ЕЮОФ

Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала очередную золотую медаль на ЕЮОФ На XVI Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (ЕЮОФ) состоялись смешанные командные соревнования девушек и юношей по дзюдо.
Командные
30 июля 2022 г. 22:49
Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала очередную золотую медаль на ЕЮОФ

На XVI Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (ЕЮОФ) состоялись смешанные командные соревнования девушек и юношей по дзюдо.

Как передает Report, в смешанных командных соревнованиях девушки выступали в весовых категориях до 52 кг., до 63 кг. и 63+ кг., а юноши - до 66 кг., до 81 кг. и 81+ кг. В составе сборной Азербайджана в соревнованиях принимают участие четыре девушки и шесть юношей: Кёнуль Алиева и Айдан Велиева в весовой категории до 52кг, Фидан Ализаде (до 63 кг), Нигяр Сулейманова (63+ кг), Нурлан Керимли и Эльтай Юсифли в весовой категории до 66 кг., Гадир Гусейнов и Исмаил Заманов в категории до 81 кг., Аждар Багиров и Кянан Насибов (81+ кг).

Сборная Азербайджана, обыграв в полуфинале команду из Франции со счетом 4:3 и вышла в финал, где оказались сильнее сборной Украины - 4:0.

Отметим, что в личном зачете азербайджанские спортсмены завоевала одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали. В целом сборная по дзюдо завоевала две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали на ЕЮОФ-2022.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cüdo üzrə Azərbaycan millisi EYOF-da növbəti qızıl medalı qazanıb

Самое читаемое

В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
24 июля 2022 г. 04:06
Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
26 июля 2022 г. 16:27
Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
ФотоМедработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
27 июля 2022 г. 17:29
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
28 июля 2022 г. 10:41
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
30 июля 2022 г. 10:17
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
24 июля 2022 г. 06:38
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
25 июля 2022 г. 03:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi