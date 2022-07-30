Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала очередную золотую медаль на ЕЮОФ

На XVI Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (ЕЮОФ) состоялись смешанные командные соревнования девушек и юношей по дзюдо.

На XVI Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (ЕЮОФ) состоялись смешанные командные соревнования девушек и юношей по дзюдо.

Как передает Report , в смешанных командных соревнованиях девушки выступали в весовых категориях до 52 кг., до 63 кг. и 63+ кг., а юноши - до 66 кг., до 81 кг. и 81+ кг. В составе сборной Азербайджана в соревнованиях принимают участие четыре девушки и шесть юношей: Кёнуль Алиева и Айдан Велиева в весовой категории до 52кг, Фидан Ализаде (до 63 кг), Нигяр Сулейманова (63+ кг), Нурлан Керимли и Эльтай Юсифли в весовой категории до 66 кг., Гадир Гусейнов и Исмаил Заманов в категории до 81 кг., Аждар Багиров и Кянан Насибов (81+ кг).

Сборная Азербайджана, обыграв в полуфинале команду из Франции со счетом 4:3 и вышла в финал, где оказались сильнее сборной Украины - 4:0.

Отметим, что в личном зачете азербайджанские спортсмены завоевала одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали. В целом сборная по дзюдо завоевала две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали на ЕЮОФ-2022.