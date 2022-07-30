Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала очередную золотую медаль на ЕЮОФ
Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала очередную золотую медаль на ЕЮОФНа XVI Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (ЕЮОФ) состоялись смешанные командные соревнования девушек и юношей по дзюдо.
На XVI Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (ЕЮОФ) состоялись смешанные командные соревнования девушек и юношей по дзюдо.
Как передает Report, в смешанных командных соревнованиях девушки выступали в весовых категориях до 52 кг., до 63 кг. и 63+ кг., а юноши - до 66 кг., до 81 кг. и 81+ кг. В составе сборной Азербайджана в соревнованиях принимают участие четыре девушки и шесть юношей: Кёнуль Алиева и Айдан Велиева в весовой категории до 52кг, Фидан Ализаде (до 63 кг), Нигяр Сулейманова (63+ кг), Нурлан Керимли и Эльтай Юсифли в весовой категории до 66 кг., Гадир Гусейнов и Исмаил Заманов в категории до 81 кг., Аждар Багиров и Кянан Насибов (81+ кг).
Сборная Азербайджана, обыграв в полуфинале команду из Франции со счетом 4:3 и вышла в финал, где оказались сильнее сборной Украины - 4:0.
Отметим, что в личном зачете азербайджанские спортсмены завоевала одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали. В целом сборная по дзюдо завоевала две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали на ЕЮОФ-2022.