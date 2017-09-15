Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала 6 медалей на молодежном чемпионате Европы

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В словенском Мариборе начался молодежный чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщили Report из Федерации дзюдо Азербайджана, в первый день соревнований на татами вышли 13 членов сборной команды.

Сборная достигла большого успеха, завоевав 6 медалей. Представители сборной Карамат Гусейнов (60кг) и Хидайат Гейдаров (73 кг), одолев всех своих соперников, завоевали золотые медали.

Рашхан Бахышалиев (55 кг) и Мурад Фатиев (73 кг), уступив лишь в финале, довольствовались серебряными медалями.

Дзюдоистки Гюльтадж Мамедалиева (48 кг) и Незакет Азизова (52 кг) завоевали бронзовые медали.

Таким образом, завоевав в первый день соревнований 6 медалей (2 золота, 2 серебра и 2 бронзы) сборная Азербайджана занимает первое место в командном зачете в почетном турнире.

Отметим, что в турнире принимает участие 402 спортсмена из 41 государства (222 мальчика, 180 девочек). Сборная команда Азербайджана представлена 16 атлетами (10 мальчиков, 6 девочек).