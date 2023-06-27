Сборная Азербайджана по дзюдо вернулась на Родину

Азербайджанские дзюдоисты, успешно завершившие выступление на юниорском чемпионате Европы, вернулись из Португалии на Родину.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встречали родственники, представители федерации дзюдо Азербайджана, общественности и СМИ.
Отметим, что атлеты в португальском Одивелаше завоевали 9 (6-0-3) наград и стали первыми в общекомандном зачете.
Так, чемпионами стали Магомед Мамишов (50 кг), Мирхалиг Искендеров (55 кг), Вусаля Гаджиева (48 кг), Магомед Мусаев (60 кг), Абиль Юсубов (66 кг) и Рамазан Ахмедов (+90 кг), а Ахмед Рустамов (50 кг), Хадиджа Гадашова (52 кг) и Мехти Джафаров (66 кг) заняли третьи места.