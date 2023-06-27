Сборная Азербайджана по дзюдо вернулась на Родину

Азербайджанские дзюдоисты, успешно завершившие выступление на юниорском чемпионате Европы, вернулись из Португалии на Родину.

Азербайджанские дзюдоисты, успешно завершившие выступление на юниорском чемпионате Европы, вернулись из Португалии на Родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встречали родственники, представители федерации дзюдо Азербайджана, общественности и СМИ.

Отметим, что атлеты в португальском Одивелаше завоевали 9 (6-0-3) наград и стали первыми в общекомандном зачете.

Так, чемпионами стали Магомед Мамишов (50 кг), Мирхалиг Искендеров (55 кг), Вусаля Гаджиева (48 кг), Магомед Мусаев (60 кг), Абиль Юсубов (66 кг) и Рамазан Ахмедов (+90 кг), а Ахмед Рустамов (50 кг), Хадиджа Гадашова (52 кг) и Мехти Джафаров (66 кг) заняли третьи места.