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    Сборная Азербайджана по баскетболу встретится со сборной Армении

    Встреча, которая состоится 29 июля, начнется в 18:45 по бакинскому времени

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Мужская сборная Азербайджана по баскетболу из спортсменов до 16 лет завоевала путевку в полуфинал чемпионата Европы в Дивизионе С, проходящий в Андорре.

    Как сообщает Report, команда главного тренера Эльшана Юсубова вышла в следующий раунд, заняв второе место в Группе В.

    Сборная на последней встрече проиграла (66:67) хозяевам поля, однако в предыдущих матчах команда одержала победу над Монако (74:63), Албанией (78:66) и Сан-Марино (90:62).

    Сборная Азербайджана в полуфинале встретится со сборной Армении. Встреча, которая состоится 29 июля,  начнется в 18:45 по бакинскому времени.

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