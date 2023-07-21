Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении

В столице Косово Приштине продолжаются игры дивизиона "С" чемпионата Европы по баскетболу среди юношей до 16 лет.

В столице Косово Приштине продолжаются игры дивизиона "С" чемпионата Европы по баскетболу среди юношей до 16 лет.

Как сообщает Report, выступающая в группе "В" сборная Азербайджана U-16 провела вторую игру в группе против команды Армении.

Сборная Азербайджана U-16 одержала победу над командой Армении со счетом 92-58.

Следующим соперником сборной Азербайджана станет сборная Албании. Игра состоится 23 июля в 19:30 по бакинскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на официальном Youtube-канале FIBA.