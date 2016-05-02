​Ровнаг Абдуллаев встретился с достигшими успеха на чемпионате Европы спортсменами и их тренерами

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в головном офисе SOCAR президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Ровнаг Абдуллаев встретился с дзюдоистами и их тренерами, достигшими успеха на прошедшем в Казани (Россия) чемпионате Европы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

В своем выступлении президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев поздравил спортсменов, завоевавших бронзовую медаль среди 46 стран, и расценил этот результат как новую страницу в истории спорта страны.

Отметив, что завоевание Рустамом Оруджевым золотой медали в весовой категории 73 кг и Орханом Сафаровым серебряной медали в весовой категории 60 кг вызвало у молодежи особый интерес к данному виду спорта, президент федерации сказал, что ждет от предстоящих 6-9 мая в Баку соревнований Гран-при еще больших результатов. 6 завоеванных лицензий на предстоящую в Рио-де-Жанейро олимпиаду дают большую надежду на завоевание 7-ой лицензии.

В заключение своего выступления Р.Абдуллаев еще раз поздравил дзюдоистов и тренерский состав по случаю завоевания впервые в истории бронзовой медали чемпионата Европы.

Главный тренер сборной Азербайджана по дзюдо Петер Зайзенбахер и вице-президент федерации Садыг Садыгов от имени членов команды выразили признательность за созданные спортсменам условия и заявили, что готовы приложить усилия, чтобы порадовать любителей спорта более хорошими результатами на Бакинском Гран-при.

Выступившие выразили признательность президенту Азербайджана, президенту Национального олимпийского комитета Ильхаму Алиеву за внимание и заботу к спорту и спортсменам.