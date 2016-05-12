​Россия потратит на подготовку и проведение ЧМ-2018 более $10 миллиардов

Баку. 12 Май. REPORT.AZ/ Все траты на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России составят более 10 миллиардов долларов.

Как передает Report, об этом заявил журналистам генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин.

"Мы потратим более 10 миллиардов долларов по всем объектам для подготовки к чемпионату мира и после него, — сказал Сорокин. — Это не только стадионы, воздушные терминалы — половина уже готовы. Это огромная работа. Мы не запаздываем, все будет сделано в срок. ФИФА требует провести на каждом стадионе три матча при полной загрузке до турнира — это будет сделано".

Сорокин заверил, что строительство стадионов и инфраструктуры идет полным ходом, и ничто не помешает России идеально подготовиться к турниру.

"Нет, задержек нет, мы не опаздываем, — сказал гендиректор оргкомитета. — У нас большие инфраструктурные проекты, это правда. Самая большая работа — транспортная инфраструктура. Что касается спортивной части, то три стадиона фактически готовы, два основных на 80 тысяч — в Санкт-Петербурге и "Лужники" — строятся. Есть еще 7 стадионов — к декабрю будут, как запланировано. Строительство идет полным ходом. Конечно, могут быть некоторые технические сложности, но когда идет работа такого масштаба, это надо понимать".