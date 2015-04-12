​Российский миллиардер: Азербайджан многое делает, чтобы стать лидером в европейском спорте

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ “На протяжении последних 10 лет руководство Азербайджана делает, проводит, претворяет в жизнь очень многое, давая возможность Азербайджану занять одно из лидирующих мест в европейском спорте".

Как передает Report, об этом признался в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" на полях презентации I Европейских игр в Баку, прошедшей накануне в Москве, российский бизнесмен и меценат Алишер Усманов.

За этим, по его словам, "уже последуют победы и создание спортивных школ по разным видам спорта, по которым сегодня будут проходить Европейские Игры".

Усманов как президент Международной федерации фехтования совершенно точно приедет этим летом в Баку на Игры.

Говоря о шансках национальной сборной, он отметил, что "обычно европейские страны всегда лидируют, хотя сегодня уже азиатские страны, такие как Корея и Япония, тоже очень сильны. Шансы будут. Победит сильнейший".