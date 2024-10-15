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Рамин Азизов: Победа мужской и женской команд на чемпионате Европы это историческое событие

Рамин Азизов: Победа мужской и женской команд на чемпионате Европы это историческое событие То, что как мужская, так и женская команды стали чемпионами Европы, является историческим событием.
Командные
15 октября 2024 г. 04:58
Рамин Азизов: Победа мужской и женской команд на чемпионате Европы это историческое событие

То, что как мужская, так и женская команды стали чемпионами Европы, является историческим событием.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент клуба "Азеррейл" Рамин Азизов.

"Мы очень рады. Поздравляю наш народ не только от имени клуба "Азеррейл", но и от имени всего азербайджанского волейбола. Благодарю всех за оказанную поддержку".

Он также отметил, что клуб в будущем продолжит поддерживать азербайджанский волейбол: "Наша основная цель - продолжать оказывать поддержку азербайджанскому волейболу на мировых аренах под именем клуба "Азеррейл". Мы постараемся сделать еще больше".

Напомним, что женская и мужская команды "Азеррейл", принимавшие участие в Европейском кубке по пляжному волейболу, который прошел в городе Монпелье (Франция), одержали победы над всеми соперниками. Женская команда, выиграв у австрийского Bergstrand и словенского BVC Ludus в групповом этапе, у турецкого клуба Spor Lisesi Ihtisas Kulübü в 1/4 финала и у венгерского Edra Tata в полуфинале, продолжила свою победную серию в финале.

В решающем матче команда встретилась с украинским клубом Sunrise Beach Sports Academy. После напряженной борьбы наши спортсменки победили со счетом 15:12 и стали победителями Кубка Европы.

Мужская команда, победив в групповом этапе французский "Re Beach" и словенский BVC Ludus, в 1/4 финала украинский Sunrise Beach Sports Academy и в полуфинале французский Montpellier Beach Volley, завершила турнир на первом месте.

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Версия на азербайджанском языке “Azerreyl”in prezidenti: Kişi və qadın komandalarının Avropa çempionu olması tarixi hadisədir

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