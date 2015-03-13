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    ​"Рабита" в полуфинале кубка CEV встретится с командой из России

    Динамо стал соперником Рабита по 1/2 финала турнира

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Женская волейбольная команда "Рабита" в полуфинале кубка CEV встретится с командой из России.

    Как передает Report, в полуфинале турнира наша команда встретится с коллективом "Динамо".

    Женская волейбольная команда "Динамо" из Краснодара 12 марта на выезде одержала победу над французским "Нантом". Победой кубанских спортсменок закончился второй матч челлендж-раунда ЕКВ. Матч "Нанта" и "Динамо" в Краснодаре 5 марта также завершился победой хозяев площадки.

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