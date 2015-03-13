Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Женская волейбольная команда "Рабита" в полуфинале кубка CEV встретится с командой из России.

Как передает Report, в полуфинале турнира наша команда встретится с коллективом "Динамо".

Женская волейбольная команда "Динамо" из Краснодара 12 марта на выезде одержала победу над французским "Нантом". Победой кубанских спортсменок закончился второй матч челлендж-раунда ЕКВ. Матч "Нанта" и "Динамо" в Краснодаре 5 марта также завершился победой хозяев площадки.