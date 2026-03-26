Пройдут очередные матчи Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин
Командные
- 26 марта, 2026
- 10:26
Сегодня пройдут очередные матчи Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как сообщает Report, в первом матче XIX тура "Муров Аз Терминал" встретится с "Гянджляр".
Матч начнется в 15:00 в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.
В 16:00 "Азеррейл" сыграет с "Орду", "Хиласедиджи" - с "Нефтчи". Оба матча пройдут в спорткомплексе МЧС.
Отметим, что последний - XX тур сезона состоится 30 марта.
