Призер Олимпийских игр будет выступать за Азербайджан

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Харьковский прыгун в воду, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине Алексей Пригоров продолжит свою карьеру в сборной Азербайджана. Как сообщает Report, об этом газете "Вечерний Харьков" сообщила тренер сборной Украины Тамара Токмачева.

Т.Токмачева заявила, что спортсмен уже написал заявление о выходе из сборной Украины и готовится к переезду в Азербайджан.

"Мы еще в начале осени получили соответствующее письмо от Федерации прыжков в воду Азербайджана. При подготовке к I Европейским олимпийским играм в этой стране были построены целые акватории. Так что проблем с базами в Баку сейчас нет. Владимир Молчанов, тренер Пригорова, продолжает работать со спортсменами в Харькове", – рассказала тренер сборной Украины.



По ее словам, чтобы представлять Азербайджан на Олимпиаде-2016, Алексею Пригорову может понадобиться специальное разрешение от украинской федерации. "Азербайджанская сторона должна хотя бы частично возместить нам расходы на подготовку Пригорова", – заявила Т.Токмачева.



Алексей Пригоров родился 25 июня 1987 года в Харькове. Учился в Харьковской государственной академии физической культуры. Выступал за спортивные общества "Колос", "Динамо" (Харьков). В 2004 г. занял 1-е место на чемпионате Европы среди юниоров; 2008 г. – бронзовая медаль на Олимпийских играх в Пекине (Китай); 2009 г. – золотая медаль на чемпионате Европы в Турине (Италия); 2010 г. – золотая медаль на чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия); 2012 г. – бронзовая медаль на чемпионате Европы в Эйндховене (Нидерланды).