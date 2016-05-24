Президент ФИДЕ: На предстоящей в Баку Всемирной шахматной олимпиаде примет участие рекордное количество стран

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Baku Crystal Hall прошло мероприятие по случаю обратного отсчета 100 дней, оставшихся до Всемирной шахматной олимпиады.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии министр молодежи и спорта Азад Рагимов заявил о проведении в Азербайджане важных и престижных соревнований: "Азербайджан посетят делегаты из 180-ти стран. Это - прекрасная возможность представить страну миру. Со всего мира в Баку приедут люди с высоким интеллектом. Соревнования дадут толчок развитию шахмат в Азербайджане".

Выступивший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заявил, что хотя до соревнований остается 100 дней, все уже готово к их проведению, и олимпиаду можно проводить уже сейчас. По его словам, по количеству стран-участниц, предстоящие 1-14 сентября соревнования попадут в историю: "К нам поступает рекордное количество обращений из различных стран. Верю, что на олимпиаду приедут делегаты из всех 178 стран. Это станет вторым крупным соревнованием после Летних олимпийских игр. Впервые в 2008 году была подписана Госпрограмма по развитию шахмат в Азербайджане. Подписанное президентом Ильхамом Алиевым данное распоряжение может послужить примером для других стран".

Выступивший президент Шахматной федерации Азербайджана Эльман Рустамов сказал, что Азербайджан будет представлен тремя командами: "Уверены, что 42-ая Всемирная шахматная олимпиада станет лучшей".

В рамках мероприятия состоялась презентация маскота предстоящей в Баку Всемирной шахматной олимпиады, который назвали Cehss Man.

Маскот представил исполнительный директор Операционного комитета олимпиады Махир Мамедов.