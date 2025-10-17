Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Представитель Федерации гандбола Азербайджана получил назначение на игру Кубка Европы

    Командные
    17 октября, 2025
    • 10:03
    Представитель Федерации гандбола Азербайджана получил назначение на игру Кубка Европы

    Руководитель спортивного отдела Федерации гандбола Азербайджана Искендер Аскеров получил назначение на игру Кубка Европы.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе федерации.

    Аскеров будет представлять Европейскую федерацию гандбола в обоих матчах второго квалификационного раунда Кубка Европы между мужскими гандбольными клубами ПАОК (Греция) и "Холон Ювалим" (Израиль).

    Игры пройдут 18 и 19 октября в спортивном комплексе "Филиппио" в Верии.

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Avropa Kuboku oyununa təyinat alıb

