Представитель Федерации гандбола Азербайджана получил назначение на игру Кубка Европы

Руководитель спортивного отдела Федерации гандбола Азербайджана Искендер Аскеров получил назначение на игру Кубка Европы.

Об этом сообщили Report в пресс-службе федерации.

Аскеров будет представлять Европейскую федерацию гандбола в обоих матчах второго квалификационного раунда Кубка Европы между мужскими гандбольными клубами ПАОК (Греция) и "Холон Ювалим" (Израиль).

Игры пройдут 18 и 19 октября в спортивном комплексе "Филиппио" в Верии.