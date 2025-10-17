Представитель Федерации гандбола Азербайджана получил назначение на игру Кубка Европы
- 17 октября, 2025
- 10:03
Руководитель спортивного отдела Федерации гандбола Азербайджана Искендер Аскеров получил назначение на игру Кубка Европы.
Об этом сообщили Report в пресс-службе федерации.
Аскеров будет представлять Европейскую федерацию гандбола в обоих матчах второго квалификационного раунда Кубка Европы между мужскими гандбольными клубами ПАОК (Греция) и "Холон Ювалим" (Израиль).
Игры пройдут 18 и 19 октября в спортивном комплексе "Филиппио" в Верии.
