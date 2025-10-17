Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Avropa Kuboku oyununa təyinat alıb
17 oktyabr, 2025
- 09:09
Azərbaycan Həndbol Federasiyasının (AHF) idman şöbəsinin müdiri, beynəlxalq dərəcəli nümayəndə İsgəndər Əsgərov təyinat alıb.
Bu barədə "Report"a AHF-nin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
İ.Əsgərov Avropa Kubokunun II təsnifat mərhələsində kişi həndbolçulardan ibarət Yunanıstanın PAOK və İsrailin "Holon Yuvalim" klubları arasında keçiriləcək hər iki qarşılaşmada Avropa Həndbol Federasiyasının nümayəndəsi olacaq.
Oyunlar oktyabrın 18-i və 19-da Yunanıstanın Veriya şəhərindəki "Filippio" İdman Kompleksində keçiriləcək.
