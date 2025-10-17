İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Avropa Kuboku oyununa təyinat alıb

    Komanda
    • 17 oktyabr, 2025
    • 09:09
    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Avropa Kuboku oyununa təyinat alıb

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının (AHF) idman şöbəsinin müdiri, beynəlxalq dərəcəli nümayəndə İsgəndər Əsgərov təyinat alıb.

    Bu barədə "Report"a AHF-nin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    İ.Əsgərov Avropa Kubokunun II təsnifat mərhələsində kişi həndbolçulardan ibarət Yunanıstanın PAOK və İsrailin "Holon Yuvalim" klubları arasında keçiriləcək hər iki qarşılaşmada Avropa Həndbol Federasiyasının nümayəndəsi olacaq.

    Oyunlar oktyabrın 18-i və 19-da Yunanıstanın Veriya şəhərindəki "Filippio" İdman Kompleksində keçiriləcək.

    Azərbaycan Həndbol Federasiyası Avropa Həndbol Federasiyası İsgəndər Əsgərov təyinat
    Представитель Федерации гандбола Азербайджана получил назначение на игру Кубка Европы

