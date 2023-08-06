Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по гандболу потерпела крупное поражение

В Бакинском дворце спорта продолжается чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 17 лет.

В Бакинском дворце спорта продолжается чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 17 лет.

Как сообщает Report , во второй игровой день было проведено четыре матча.

Первый матч дня состоялся между Боснией и Герцеговиной и Литвой в группе А. Игра, прошедшая в напряженной обстановке, завершилась победой литовок со счетом 40:37.

Затем сошлись команды Испании и Греции в группе В. Испанская сборная, превосходившая соперника по большинству показателей, одержала легкую победу - 33:11.

Третья встреча дня прошла между командами Израиля и Фарерских островов, сильнее оказались вторые - 38:22.

В последнем матче дня сборная Словении выиграла у команды Азербайджана со счетом 58:6.

Завтра в рамках чемпионата Европы состоятся еще четыре игры. В группе А Азербайджан сыграет с Боснией и Герцеговиной, а Литва с Грузией, в группе В Матчи Греция-Израиль и Испания-Люксембург пройдут.

Турнир завершится 13 августа.