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Посол Азербайджана в Швеции Заур Ахмедов встретился с руководством АФФА 

Посол Азербайджана в Швеции Заур Ахмедов встретился с руководством АФФА  Сборная Азербайджана, которая встретится со сборной Швеции в отборочном раунде ЕВРО-2024, уже прибыла в эту страну.
Командные
26 марта 2023 г. 14:01
Посол Азербайджана в Швеции Заур Ахмедов встретился с руководством АФФА 

Сборная Азербайджана, которая встретится со сборной Швеции в отборочном раунде ЕВРО-2024, уже прибыла в эту страну.

Как сообщил Report председатель Конгресса азербайджанцев Швеции Эмиль Мирзоев, руководство АФФА и главного тренера национальной команды встретили в Стокгольме посол Азербайджана в Королевстве Швеция Заур Ахмедов и представители азербайджанской диаспоры.

В ходе встречи посол пожелал сборной Азербайджана успехов в игре со сборной Швеции и других матчах.

Отметим, что матч, который состоится 27 марта на “Friends Arena” в Стокгольме, начнется в 22:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın İsveçdəki səfiri Zaur Əhmədov AFFA rəhbərliyi və milli komandanın baş məşqçisi ilə görüşüb

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