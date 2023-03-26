Посол Азербайджана в Швеции Заур Ахмедов встретился с руководством АФФА

Сборная Азербайджана, которая встретится со сборной Швеции в отборочном раунде ЕВРО-2024, уже прибыла в эту страну.

Сборная Азербайджана, которая встретится со сборной Швеции в отборочном раунде ЕВРО-2024, уже прибыла в эту страну.

Как сообщил Report председатель Конгресса азербайджанцев Швеции Эмиль Мирзоев, руководство АФФА и главного тренера национальной команды встретили в Стокгольме посол Азербайджана в Королевстве Швеция Заур Ахмедов и представители азербайджанской диаспоры.

В ходе встречи посол пожелал сборной Азербайджана успехов в игре со сборной Швеции и других матчах.

Отметим, что матч, который состоится 27 марта на “Friends Arena” в Стокгольме, начнется в 22:45 по бакинскому времени.