Пилот "Рено": в Баку надо подъезжать к стенам как можно ближе

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Пилот «Рено» Джолион Палмер дал комментарий в преддверии Гран-при Азербайджана, передает Report.

«Это классная трасса со скоростными, особенно для городской трассы, секциями и возможностями для обгонов. Средний сектор сложный из-за неровной поверхности и невероятно маленькой ширины. На городской трассе любая ошибка отправляет тебя в стену, так что надо быть бдительным. Эта трасса шире, чем в Монако, не считая участка возле крепости. И надо подъезжать к стенам как можно ближе, чтобы сохранять скорость», — приводит слова Палмера пресс-служба команды.