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    Пхенчхан - 2018: Женская сборная США по хоккею завоевала путевку в финал

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Женская сборная США по хоккею завоевала путевку в финал проходящих в южно-корейском городе Пхенчхан XXIII Зимних Олимпийских игр.

    Как сообщает Report, в полуфинале американки одержали победу над сборной Финляндии со счетом 5:0.

    В финале соперником станет команда-победитель другой полуфинальной встречи между командами России и Канады.

    Отметим, что встреча за третье место состоится 21 февраля, а финальный матч пройдет на следующий день. 

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