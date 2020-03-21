​Отменен чемпионат мира по хоккею

Мужской чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в швейцарских городах Цюрихе и Лозанне, отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Турнир должен был состояться с 8 по 24 мая, решение об отмене было принято в субботу советом IIHF.

"Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться. Коронавирус - это глобальная проблема, требующая значительных усилий со стороны государственных органов. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны оставить спорт на втором плане и поддержать государственные органы и международную хоккейную семью", - отметил президент IIHF Рене Фазель, которого цитирует пресс-служба.