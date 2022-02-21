Отложены две игры Суперлиги Азербайджана по волейболу

Матчи VIII тура Суперлиги Азербайджана по волейболу - "Азеррейл" - "Абшерон" и UNEC – "Муров", которые должны были состояться 22 февраля, перенесены на другую дату.

Матчи VIII тура Суперлиги Азербайджана по волейболу - "Азеррейл" - "Абшерон" и UNEC – "Муров", которые должны были состояться 22 февраля, перенесены на другую дату.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации волейбола Азербайджана, причиной стало обращение "Азеррейла" и UNEC в федерацию.

У нескольких игроков основного состава обеих команд возникли проблемы со здоровьем.

На основании этих обращений соответствующие игры VIII тура Суперлиги Азербайджана по волейболу были отложены. Будет предоставлена дополнительная информация о датах и местах проведения матчей.