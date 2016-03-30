Определился последний финалист Суперлиги Азербайджана

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Определились последние финалисты Суперлиги Азербайджана среди волейболисток.

Как сообщает Report, в Бакинском дворце спорта встретились команды "Азеррейл" и "Азерйол".

Встреча завершилась победой "железнодорожников" - 3:0. Соперником данной команды в финале будет "Телеком". "Азерйол" и "Локомотив" будут бороться за 3-е место.

Отметим, что это была 3-я встреча между "Азеррейл" и "Азерйол". Хотя на первом матче предыдущего второго полуфинала "Азеррейл" обыграл соперника со счетом 3:0, на очередной встрече победу одержала команда "Азерйол" - 3:2.

Суперлига Азербайджана

Полуфинал

18:00. "Азеррейл" - "Азерйол" - 3:0 (25:19, 25:19, 25:21)

Бакинский дворец спорта.