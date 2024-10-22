Определился победитель турнира по футзалу, посвященного 100-летию Нахчыванской АР

Определился победитель посвященного 100-летию создания Нахчыванской Автономной Республики (НАР) турнира по футзалу, среди сотрудников государственных учреждений.

Определился победитель посвященного 100-летию создания Нахчыванской Автономной Республики (НАР) турнира по футзалу среди сотрудников государственных учреждений.

Как сообщает Report, в финальном матче встретились команды в составе сотрудников Министерства финансов и Министерства сельского хозяйства НАР.

В напряженной игре финансисты одержали победу со счетом 7:4.

В матче за третье место встретились команды Министерства юстиции и Министерства внутренних дел НАР. Игра завершилась победой команды МВД со счетом 4:0.

Отметим, что организаторы стартовавшего в сентябре турнира - Министерство молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, АФФА, Федерация футзала Азербайджана и Федерация футбола Нахчывана. В турнире участвовали команды 17 учреждений.