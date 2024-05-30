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Определился победитель Азербайджанской баскетбольной лиги среди женщин

Определился победитель Азербайджанской баскетбольной лиги среди женщин Определился победитель Азербайджанской баскетбольной лиги среди женщин.
Командные
30 мая 2024 г. 00:30
Определился победитель Азербайджанской баскетбольной лиги среди женщин

Определился победитель Азербайджанской баскетбольной лиги среди женщин.

Как сообщает Report, в финальном матче, который прошел в спортивном зале Азербайджанского Технического университета, встретились команды "Нефтчи" и "Азстарс".

Победителем турнира стала команда "Нефтчи", одержавшая победу со счетом 93:29.

В матче за третье место клуб "Хырдалан" обыграл "Гарадаг" со счетом 51:49 и завоевал бронзу.

Отметим, что лучшей баскетболисткой финальной встречи была выбрана Анджелина Исмаилова из "Нефтчи".

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Версия на азербайджанском языке Qadınlar arasında Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi müəyyənləşib

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