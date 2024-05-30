Определился победитель Азербайджанской баскетбольной лиги среди женщин

Определился победитель Азербайджанской баскетбольной лиги среди женщин.

Определился победитель Азербайджанской баскетбольной лиги среди женщин.

Как сообщает Report, в финальном матче, который прошел в спортивном зале Азербайджанского Технического университета, встретились команды "Нефтчи" и "Азстарс".

Победителем турнира стала команда "Нефтчи", одержавшая победу со счетом 93:29.

В матче за третье место клуб "Хырдалан" обыграл "Гарадаг" со счетом 51:49 и завоевал бронзу.

Отметим, что лучшей баскетболисткой финальной встречи была выбрана Анджелина Исмаилова из "Нефтчи".