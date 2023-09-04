Определились победители чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу.
Как сообщает Report, соревнования прошли во Дворце водных видов спорта в рамках "Года Гейдара Алиева".
Бронзовые медали в соревнованиях среди женщин завоевали Нармин Мусаева и Чинара Гулиева, а среди мужчин - Асиф Алиев и Гейдар Мамедли.
В финальном матче среди женщин тандем Ларисы Смельцовой и Фидан Ахмадхановой одержал победу со счетом 2:0 над командой в составе Лейлы Паршковой и Фидан Фарзуллаевой.
В мужском поединке золотую медаль завоевали Вадим Кутуков и Эльмин Алышанов, победившие в финале тандем Вугара Байрамова и Ульви Раджабли со счетом 2:1.
После финальных матчей состоялась церемония награждения победителей. Дипломы и медали победителям вручили министр по делам молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров.