Определились победители чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу

Определились победители чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу

Определились победители чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу.

Как сообщает Report, соревнования прошли во Дворце водных видов спорта в рамках "Года Гейдара Алиева".

Бронзовые медали в соревнованиях среди женщин завоевали Нармин Мусаева и Чинара Гулиева, а среди мужчин - Асиф Алиев и Гейдар Мамедли.

В финальном матче среди женщин тандем Ларисы Смельцовой и Фидан Ахмадхановой одержал победу со счетом 2:0 над командой в составе Лейлы Паршковой и Фидан Фарзуллаевой.

В мужском поединке золотую медаль завоевали Вадим Кутуков и Эльмин Алышанов, победившие в финале тандем Вугара Байрамова и Ульви Раджабли со счетом 2:1.

После финальных матчей состоялась церемония награждения победителей. Дипломы и медали победителям вручили министр по делам молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров.