Определились первые полуфиналисты чемпионата Европы по волейболу средин женщин

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Определились первые два полуфиналиста чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

Как передает Report, это сборные Голландии и Сербии.

В 1/4 финала голландки одолели итальянок (25:17, 25:20, 25:13), а сборная Сербии - команду из Беларуси (25:19, 25:12, 25:14).

Сегодня определятся их соперники по полуфиналу. Победитель в паре Азербайджан-Германия сразится с Голландией, а сильнейший в паре Россия-Турция померится силами с Сербией.

Отметим, что игры состоятся на Национальной гимнастической арене. Азербайджан экзаменует Германию в 18:00, россиянки выяснят отношения с турчанками в 20:30.