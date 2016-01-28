​Определились команды-соперницы "Локомотива" и "Азерйол" в кубках Европы

28 января, 2016 19:36

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Определились команды-соперницы женских волейбольных команд Азербайджана в кубках Европы. Как сообщает Report, продолжающая борьбу в Лиге чемпионов команда "Локомотив" стала соперницей швейцарского "Волеро". В составе представляющей Цюрих команды также выступает член сборной Азербайджана Наталья Мамедова. На этапе Челендж кубка CEV "Азерйол" встретится с итальянской командой "Игорь Горгонзола". Отметим, что первые встречи пройдут в Баку 9-11 февраля. Ответная игра состоится 22-24 марта в Цюрихе.